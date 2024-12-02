В Тбилиси спецназ вытеснил протестующих из центра Тбилиси

В Тбилиси спецназ вытеснил участников акции протеста с проспекта Руставели. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, кордон спецназа в течение ночи не позволял митингующим вернуться к территории перед зданием парламента, откуда силовики вытеснили их примерно в полночь. Утром правоохранители стали оттеснять оставшихся демонстрантов в сторону станции метро Руставели, где находился другой кордон спецназа. Силовики задержали несколько человек после того, как эти протестующие прошли мимо кордона в сторону метро.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

По информации МВД Грузии, 113 сотрудников ведомства пострадали в последние дни в Тбилиси из-за действий протестующих.

Ранее в правящей партии Грузии заявили, что оппозиции «даже снежок зимой» нельзя доверить.