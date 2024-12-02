Назвало число пострадавших в ходе протестов в Тбилиси грузинских полицейских

Свыше 100 сотрудников МВД Грузии пострадали в последние дни в Тбилиси из-за действий участников акций протеста. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В результате насильственных действий участников акции 1–2 декабря пострадал 21 сотрудник МВД», — заявили в ведомстве.

Там сказали, что правоохранители получили различные травмы, им оказывается медицинская помощь.

«За последние дни на акциях пострадали 113 сотрудников МВД, из которых четверо остаются в клинике», — добавили в МВД.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее премьер Грузии допустил, что задержанные на митинге россияне могут быть иностранными инструкторами.