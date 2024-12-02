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«Златоустовский маньяк» обжаловал пожизненный приговор

«Златоустовский маньяк» Мозгляков обжаловал пожизненный срок в Верховном суде

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Shutterstock

Маньяк Николай Мозгляков подал жалобу на пожизненный приговор в Верховный суд России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Рассмотрение жалобы пока не назначено», — сказали в суде.

22 декабря 2008 года Челябинский областной суд приговорил к пожизненному заключению Мозглякова, известного как «маньяк из Златоуста». Его обвиняли в изнасиловании трех семиклассниц и убийстве двух из них. Мужчине инкриминировались «действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшим, совершенные в отношении двух лиц, заведомо не достигших четырнадцатилетнего возраста», «изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с применением насилия с использованием беспомощного состояния потерпевшей», а также «убийство двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление». Маньяк был признан виновным по всем пунктам обвинения.

Ранее сообщалось, что «смолинского маньяка», 14 лет державшего девушку в плену, отправили на принудительное лечение.

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