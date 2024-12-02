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Билайн раскрыл схему взлома аккаунтов в Telegram в «черную пятницу»

Билайн: мошенники в «черную пятницу» взламывают аккаунты россиян в Telegram

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Depositphotos

Мошенники в «черную пятницу» взламывают аккаунты граждан РФ в Telegram. Злоумышленники рассылают фишинговую ссылку на товар с большой скидкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на группу быстрого реагирования «Билайна».

Увидев объявления о продаже товаров с большими скидками, люди связываются с продавцом и выясняют, что он уже уже закончился. Но мошенники предлагают альтернативу — другую аналогичную вещь с еще большей скидкой. Но при переходе по ссылке аккаунт жертвы в Telegram могут взломать.

Накануне стало известно, что замдиректора департамента Евразийской экономической комиссии и экс-депутата Госдумы Бембя Хулхачиева мошенники развели на 13 млн рублей через схему с главой «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией).

До этого сообщалось, что мошенники убедили жителя Калуги продать жилье и отдать им 3,8 млн рублей.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах.

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