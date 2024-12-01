Мошенники убедили жителя Калуги продать жилье и отдать им 3,8 млн рублей

Житель Калуги поверил мошенникам и лишился недвижимости. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самого пострадавшего, ему позвонил аферист и заявил, что он является представителем государственного учреждения. Самому жителю Калуги якобы полагаются выплаты, а чтобы их получить, нужно продиктовать код из сообщения.

Позже в мессенджере неизвестные заявили, что кто-то пытался получить доступ к его аккаунту на «Госуслугах». Выяснилось, что кто-то якобы оформил на него кредиты, и, чтобы избавиться от долгов, нужно взять «встречный» заем и отправить средства на указанный счет.

Мужчина выполнил все условия, но вскоре мошенники связались с ним снова, представившись правоохранителями. Они попросили помощи в поимке недобросовестных риелторов. Калужанин должен был совершить «фиктивную» сделку по продаже квартиры и перевести средства на безопасный счет.

«Выполнив все транзакции, потерпевший стал ожидать дальнейших инструкций, однако звонки прекратились. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию», – сообщается в публикации.

Всего россиянин отдал аферистам 3,8 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее жительницу Гая Оренбургской области обязали вернуть пенсионеркам деньги, которые у них забрал ее 15-летний сын, работавший на мошенников.