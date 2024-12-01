Россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах

Мошенники стали присылать россиянам в мессенджерах открытки и уменьшенные картинки, с помощью которых они воруют персональные данные пользователей. Об этом рассказал РИА Новости аналитик Алла Храпунова.

По ее словам, во вредоносные картинки или гифки мошенники встраивают код, который загружается в устройство пользователя при нажатии. Попавшегося «на удочку» могут перебросить на фишинговый сайт, который ворует персональные данные.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт призвала перепроверять «нестандартные» сообщения даже от знакомых, поскольку их могут взломать.

Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рассказывал, что мошенники прибегли к новым способам взлома гаджетов Apple, например, предлагая владельцам переустановить ранее удаленные из App Store приложения. По его словам, пользователей просят зайти в учетную запись мошенника и ввести данные. После этого смартфон подвергается блокировке, а за разблокировку злоумышленники просят большую сумму денег.

Ранее стало известно, что в России запустят пилотный проект для борьбы с интернет-мошенничеством.