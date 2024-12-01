Мошенники развели экс-депутата Госдумы на 13 млн рублей

Замдиректора департамента Евразийской экономической комиссии и экс-депутата Госдумы Бембя Хулхачиева мошенники развели на 13 млн рублей через схему с главой «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 66-летний Хулхачиев стал жертвой мошеннической схемы — ему позвонили от имени министра ЕАЭС Руслана Давыдова и сообщили, что вскоре поступит звонок из ФСБ. И действительно, вскоре «сотрудник силовых структур» заявил, что неизвестные лица переводят крупные суммы денег от его имени главе РДК Денису Капустину и оформляют кредиты на его личные данные.

По указанию мошенников, Хулхачиев начал оформлять кредиты, якобы чтобы остановить действия злоумышленников. 18 ноября он получил 4 миллиона рублей и передал наличные курьеру после того, как тот произнес кодовое слово «прокуратор». На следующий день замглавы департамента ЕЭК снова взял кредит на 2 миллиона и, соблюдая ту же схему, также передал деньги курьеру по тому же слову.

Когда мошенники стали опять угрожать ему из-за кредитов, Хулхачиев, казалось, осознал ситуацию и заявил, что больше не пойдет в банк. Однако преступники уговорили его занять деньги у родных и знакомых. Все полученные средства Хулхачиев вновь передал курьерам, не меняя кодовое слово. Лишь к 27 ноября экс-депутат осознал, что стал жертвой мошенников. В итоге он лишился более 13 миллионов рублей.

До этого сообщалось, что мошенники убедили жителя Калуги продать жилье и отдать им 3,8 млн рублей

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах.