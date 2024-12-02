В беспорядках в Грузии участвовал ребенок

В социальных сетях появились видео из Тбилиси, на которых видно, как ребенок бросает бутылку в сторону силовиков. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «РЕН ТВ».

Мальчик в желтой каске метает свой «боеприпас» в правоохранителей, выстроившихся в ряд и защищающихся щитами. После этого юный демонстрант возвращается к своему оператору.

Министерство внутренних дел Грузии призывало родителей убрать детей с митинга в Тбилиси.

До этого сообщалось, что на митингах в Тбилиси задержали более 200 человек.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее сообщалось, что государства Прибалтики введут санкции против организаторов подавления протестов в Грузии.