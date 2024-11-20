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Врач перечислил главные признаки тромбоза

Врач Кондрахин: боль в ногах может быть признаком тромбоза

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Freepik.com

Появление боли, отека, синевы или холода в ногах может быть признаком тромбоза. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он уточнил, что данный недуг может быть венозным и артериальным.

«При артериальном тромбозе боль невыносимая, как будто ногу кинжалом поразили, возникает сухая гангрена. При венозном больше отек, изменение кожных покровов, синева, похолодание конечностей. Боль вялая, тянущая, но не так сильно выражена, как при артериальном тромбозе», — сказал Кондрахин.

При появлении таких симптомов врач советует сразу обратиться к специалисту, потому что это состояние может быть опасным для жизни. Специалист также посоветовал людям с варикозом нижних конечностей или с предрасположенностью к нему каждый год проходить ультразвуковое исследование вен и носить давящее компрессионное белье.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что алкоголь может способствовать образованию тромбов, потому что он «обезжиривает» клетки крови. По ее словам, из-за этого клетки крови могут слипаться. К сгущению крови и тромбообразованию также приводят сладкие продукты, соль в составе консервированных продуктов и колбас, а также кофе и продукты с витамином K (например, шпинат).

Ранее были названы анализы для выявления тромбоза.

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