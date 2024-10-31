Названы анализы для выявления тромбоза

Для выявления тромбоза врач может назначить такие анализы, как коагулограмма и определение D-димера, а также провести инструментальные методы обследования, а именно ультразвуковое исследование сосудов, рассказал «Газете.Ru» врач-хирург клиники «Будь Здоров» в Уфе Адонис Мухамадиев.

«Тромб — это сгусток крови в просвете кровеносного сосуда. Он находится на стенке сосуда и перекрывает ток крови. Тромб является необходимым явлением системы гемостаза и необходим для остановки кровотечений. Однако тромбоз — это патологический процесс образования сгустков крови, который может затруднить или вовсе остановить нормальный кровоток», – отметил врач.

Коагулограмма — это исследование свертывающей системы крови, которое оценивает сразу несколько показателей. В их число входят скорость образования фибрина — белка, который участвует в формировании тромбов, оценка времени, за которое из крови образуется тромб, и другие.

После того, как тромб образовался, запускается фибринолитическая система, расщепляющая тромб для восстановления нормального кровотока. Продуктом распада фибрина и является D-димер. Уровень его повышается при тромбозах любой локализации, в норме же его концентрация не превышает 243 нг/мл.

«Считается, что возраст старше 40 лет является фактором риска, так как склонность к повышению тромбообразования растет. Поэтому людям старше 40 стоит пересмотреть свой образ жизни и в целях профилактики посетить врача, который назначит нужные обследования», – рассказал врач.

По словам Мухамадиева, если не следить за состоянием своего здоровья, то тромб может перейти в другое опасное состояние – эмбол.

«Это любое, отличное от нормальной крови образование, свободно передвигающееся по току крови. Если тромб отрывается, он становится тромбоэмболом и плывет по току крови, пока не перекроет, закупорит сосуд, после чего развивается клиника острых заболеваний, в зависимости от того, в каком сосуде он застрянет», – заключил доктор.

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