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В Париже введут серьезные меры безопасности при открытии Нотр-Дам-де-Пари

Власти введут антитеррористический периметр при открытии Нотр-Дам-де-Пари

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Charles Platiau/Reuters

Власти за несколько дней до открытия собора Парижской Богоматери заблокируют доступ на остров Сите. Об этом в интервью газете Parisien сообщил префект Парижа Лоран Нуньес.

По его словам, антитеррористический периметр охватит весь остров Сите и большую часть набережных на левом берегу Сены. Туда будет ограничен проезд автотранспорта и закрыт доступ для пешеходов, не проживающих в районе.

Префект заявил, что полиция перекроет девять мостов, соединяющих Сите с правым и левым берегом Сены. На два дня на острове закроются все магазины.

Кроме того, прекратят работу все ближайшие станции метро. Во время церемонии открытия собора будет закрыто небо над Парижем.

В обеспечении безопасности примут участие несколько тысяч полицейских, включая снайперов.

Основной угрозой Нуньес назвал возможность совершения террористических актов со стороны исламистов.

На церемонии открытия собора, которая состоится 7 и 8 декабря в присутствии около 50 лидеров глав иностранных государств, выступит президент страны Эммануэль Макрон.

1 декабря сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп, короли Испании и Великобритании Филипп VI и Карл III не посетят церемонию открытия собора Парижской Богоматери в Париже после реставрации.

Ранее в Париже показали обновленный Нотр-Дам.

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