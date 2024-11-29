В Париже показали обновленный Нотр-Дам

Французские телеканалы показали видео собора Парижской Богоматери, который отреставрировали после сильного пожара. Трансляция была приурочена к визиту президента Франции Эммануэля Макрона, который прибыл в церковь в сопровождении своей супруги и членов официальной делегации, передает ТАСС.

Снаружи реставрационные работы завершили еще не до конца. На кадрах представили восстановленный алтарь и потолки и деревянные конструкции кровли.

В середине ноября стало известно, что французский лидер, учитывая общественное недовольство, принял решение произнести речь на паперти Собора Парижской Богоматери, а не внутри него, как планировалось ранее.

В начале ноября сообщалось, что церемония открытия Нотр-Дам-де-Пари обойдется властям Франции в €10 млн. Отмечается, что открытие реконструированного собора, пострадавшего при пожаре в 2019 году, состоится 7 декабря.

Ранее Макрон призвал Трампа добиться уступок от Кремля.