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В России работники стали лучше вести себя на корпоративах

SuperJob: в России стали реже увольнять сотрудников после корпоративов

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Кадр из видео/Алиса Вокс/Youtube

Сотрудники в России стали лучше вести себя на корпоративах, из-за чего число увольнений «отличившихся» сотрудников сократилось за 13 лет. Об этом сообщили РИА Новости аналитики сервиса SuperJob.

В исследовании приняли участие 1600 экономически активных россиян, которые работают в организациях, где проводят корпоративы.

Опрос показал, что случаи увольнения сотрудников из-за недостойного поведения на корпоративе были не редкостью: 45% из опрошенных HR-специалистов отмечали, что работник сам увольнялся, а остальные признали, что сотрудников увольняли сами руководители. В 2011 году о подобных инцидентах сообщали 16% работодателей.

При этом об увольнениях за плохое поведение на корпоративе чаще вспоминали мужчины. Например, один из них признался, что покусал начальника.

Исследование также показало, что респонденты старше 45 лет чаще становились свидетелями подобных историй.

Большинство работников (75%) не смогли вспомнить подобных ситуаций «даже после самых безобразных корпоративов».

Ранее были названы самые востребованные артисты на новогодние корпоративы.

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