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В России могут ввести ответственность за несанкционированные свалки

РИА: в РФ могут ввести ответственность за образование несанкционированных свалок

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Unsplash

В Госдуме инициировали законопроект, направленный на введение ответственности за несанкционированные свалки отходов. Группа депутатов предложила ввести административную ответственность за образование таких свалок, считая, что это повысит ответственность за нарушение экологических норм и улучшит контроль в сфере утилизации отходов, передает РИА Новости.

Как сообщается, документ уже передан в правительство РФ для заключения.

Законопроект разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ под руководством Сергея Пахомова. Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

В пояснительной записке указывается, что законопроект предполагает административную ответственность за размещение отходов на территориях, которые не предназначены для этого и не соответствуют установленным законодательством требованиям. Это касается так называемых несанкционированных свалок.

Также в проекте идет речь о введении ответственности за нарушение норм хранения отходов, создания мест их накопления, а также за требования, касающиеся проектирования, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

Авторы законопроекта уверены, что принятие данной инициативы поможет уменьшить количество нарушений, связанных с размещением и хранением отходов, а также с образованием несанкционированных свалок.

Они добавили, что после одобрения инициативы правительством РФ документ будет вынесен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.

Владимир Кошелев, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и соавтор законопроекта, подчеркнул, что инициатива направлена на ужесточение штрафных санкций за нарушения в области обращения с отходами. Он считает, что это поможет снизить количество правонарушений в данной сфере.

Илья Вольфсон, член комитета Госдумы и соавтор инициативы, отметил, что ответственность за нарушения является одной из наиболее важных тем в обращении с отходами. Он указал на необходимость пересмотра штрафов в соответствии с реальной ситуацией, поскольку текущие меры, по его мнению, не в состоянии улучшить ситуацию и только усугубляют ее.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах.

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