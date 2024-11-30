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В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Депутат Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

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Shutterstock

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах и рассмотреть возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии подобных помещений. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Сегодня встречаются ситуации, когда собственники той или иной квартиры устраивают у себя дома свалку. Предлагаю две вещи. Первое – кратное увеличение штрафов и расширение перечня условий, подпадающих под антисанитарию. Второе – в случаях, когда штрафы не оказывают должного влияния, необходимо рассмотреть возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья», — заявил он.

По словам депутата, когда люди начнут платить за грязь в квартирах, у них возникнет мотивация уважать себя и окружающих. Он добавил, что неприятный запах зачастую выходит за пределы загрязненных квартир и распространяется на лестничную клетку, а также проникает в другие помещения.

Недовольные соседи обращаются в МВД, социальные службы и Роспотребнадзор, чтобы решить проблему. Колунов отметил, что добиться решения тяжело, а мер воздействия для решения проблемы не существует. Он добавил, что действующие законы предполагают «смешные штрафы» в размере от 500 до 1000 рублей, а беседы не помогают.

Ранее на юрфаке МГУ объяснили антисанитарию в учебном корпусе.

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