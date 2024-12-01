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Россиянка обиделась на сожителя и подожгла квартиру

В Томской области женщина поссорилась с сожителем и подожгла его квартиру

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Жительница Томской области устроила пожар в доме, обидевшись на сожителя. Об этом сообщает УМВД Томской области.

Деревянный двухквартирный дом загорелся в деревне Карнаухово Томской области, дотла выгорела одна из квартир. Пожарные оперативно потушили возгорание. но имущество спасти не удалось. Выяснилось, что причиной пожара стал поджог.

Как установили следователи, 40-летняя местная жительница поссорилась со своим сожителем. В ходе конфликта она схватила канистру с бензином из гаража, облила горючей смесью стены и подожгла спичками. Затем вместе с возлюбленным покинула жилище. Подозреваемую в поджоге задержали, проводится проверка.

До этого сообщалось, что жительница Матвеево-Курганского района Ростовской области дважды за день устроила пожар и лишилась жилья. Россиянка закурила и случайно подожгла матрас в своем доме на улице Садовой. Ей удалось самостоятельно потушить пламя, однако спустя пару часов она заснула с непотушенной сигаретой, ее соседи заметили дым и вызвали огнеборцев. Пожар тушили восемь человек, но в этот раз огонь быстро распространился и уничтожил весь дом.

Ранее россиянин избил сожительницу до потери сознания и пытался сжечь собутыльника.

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