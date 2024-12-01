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Австралия ограничила ввоз в страну домашней прислуги

Австралия ограничила ввоз иностранной прислуги из-за случаев рабства

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ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Австралии ввело запрет на ввоз домашних работников иностранными дипломатами. Об этом стало известно из отчета эксперта ООН по современным формам рабства Томоя Обокаты, который сообщил о выявленных в федеральном суде случаях систематической эксплуатации, которые он оценил как «рабские условия труда», пишет The Guardian.

Обоката отметил, что многие люди рассказывают ему о своих опасениях по поводу того, что иностранные домашние работники, приглашенные в Австралию для выполнения обязанностей в домах дипломатов, часто сталкиваются с распространенной и преимущественно скрытой эксплуатацией.

«По моей информации, подход правительства сейчас заключается в том, что они ограничивают выдачу этих виз ограниченному кругу лиц, чтобы не допустить их широкого распространения», – пояснил эксперт ООН.

Одним из знаковых примеров эксплуатационной ситуации стало дело индийской гражданки Симе Шергилл, которая выиграла иск на сумму $189 тысяч за невыплаченную зарплату. У нее был отобран паспорт, она трудилась семь дней в неделю без отпусков, а выходить на улицу ей разрешали лишь для прогулки с собакой.

Сима Шергилл работала на индийского верховного комиссара Навдипа Сури Сингха, который был оштрафован на $97 тысяч, однако дипломат не признал свою вину и заявил, что его дело должно рассматриваться исключительно индийскими властями. Женщина так и не получила причитающуюся ей зарплату.

25 ноября в Ставропольском крае 73-летнего местного жителя признали виновным в создании преступного сообщества и торговле людьми.

Ранее в США темнокожим жителям стали угрожать рабством в сообщениях.

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