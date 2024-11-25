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Россиянин, державший в рабстве 10 человек, отправится в колонию

Работорговец из Ставрополья отправится в колонию на десять лет

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Ставропольском крае 73-летнего местного жителя признали виновным в создании преступного сообщества, торговле людьми и организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Согласно материалам дела, в 2019 году житель Шпаковского округа создал преступное сообщество, которое действовало на территории трех округов и города Невинномысска. Его участники подыскивали людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, и под предлогом устройства на работу и предоставления жилья заманивали их на животноводческую ферму, где они работали за еду. Документы у потерпевших отбирали.

С 2019 по 2023 год подсудимый совершил десять сделок купли-продажи, в том числе в отношении двух граждан иностранного государства. Схему удалось раскрыть благодаря одному из потерпевших, который оказал сопротивление.

Жителя Ставрополья признали виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на год и шесть месяцев. Также он должен выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Ранее в Курской области спасли женщину, сбежавшую из рабства.

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