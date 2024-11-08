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После выборов в США темнокожим жителям стали угрожать рабством

WP: после выборов в США темнокожим жителям стали приходить сообщения с угрозами

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Carolyn Kaster/AP

После выборов президента в США темнокожим американцам начали приходить СМС-сообщения с угрозами о рабстве. Об этом сообщает The Washington Post.

Подобные угрозы получили люди не менее чем в 12 штатах и округе Колумбия, причем большинство из них студенты.

«Я получила сообщение о том, что меня заберут на коричневом фургоне и отправят на ближайшую плантацию», — рассказала афроамериканка Элис Маккол.

Авторы угроз, как посчитали пострадавшие, были сторонниками кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Тексты вызвали тревогу, поскольку они стали приходить жителям после победы Трампа на выборах. Республиканец использовал «подстрекательские выражения» против меньшинств.

Теперь ФБР и власти нескольких штатов разыскивают авторов сообщений, а также расследуют это дело.

До этого сообщалось, что десятки тысяч американцев примут участие в «Народном марше на Вашингтон» в январе 2025 года в преддверии инаугурации Дональда Трампа.

Ранее теннисистку Паулу Бадосу обвинили в расизме и назвали «глупейшей женщиной в туре».

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