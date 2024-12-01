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Суд арестовал фигуранта дела о мошенничестве при ремонте Соловецкого монастыря

Суд арестовал фигуранта дела о хищении средств при ремонте Соловецкого монастыря

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Басманный суд Москвы заключил под стражу до 6 января директора петербургского ООО «Александрия» Юлию Симуткину, которая обвиняется в мошенничестве при организации реставрационных работ Соловецкого монастыря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Избрать в отношении обвиняемой Ю. Симуткиной меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемой на 2 месяца, то есть до 6 января 2025 года», — отмечается в документах.

Симуткина проходит обвиняемой по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.

По данным следствия, члены мошеннической группы с 2011 по 2016 год предоставляли фиктивные акты приемки и оплаты выполненных работ в Минкультуры. В результате их действий государство понесло ущерб на сумму более 19 млн рублей.

24 ноября суд в Москве арестовал имущество дочери и жены Сергея Волкова — одного из фигурантов уголовного дела о хищениях в особо крупном размере при реставрации на объектах ансамбля Соловецкого монастыря. По версии следствия, с 2011 по 2016 год он и его соучастники незаконно присвоили средства, выделенные министерством культуры РФ.

17 мая МВД сообщило о выдаче властями Камбоджи россиянина Волкова, который обвиняется в краже средств, выделенных на ремонт Соловецкого монастыря.

Ранее московский суд вынес приговор сестре реставратора за хищения при реконструкции башен Кремля.

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