Суд арестовал имущество родственников фигуранта дела о хищениях на Соловках

В Москве суд арестовал имущество дочери и жены Сергея Волкова — одного из фигурантов уголовного дела о хищениях в особо крупном размере при реставрации на объектах ансамбля Соловецкого монастыря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В документах указано, что суд арестовал две квартиры, три автомобиля и два банковских счета. Меры продлили до февраля 2025 года, так как следствие считает, что основания для продления срока наложения ареста не отпали. Есть вероятность, что в случае снятия ареста имущество «может быть отчуждено».

Волкова обвиняют по пяти эпизодам мошенничества, связанных с присвоением средств, выделенных на реставрацию Соловецкого монастыря. По версии следствия, с 2011 по 2016 год он и его соучастники незаконно присвоили средства, выделенные министерством культуры РФ. Волков возглавлял компанию-подрядчика, с которой были заключены госконтракты для проведения историко-культурной экспертизы объектов на территории Соловецкого монастыря и архипелага. Эти работы были необходимы для последующей реставрации.

Члены организованной группы предоставляли фиктивные акты приемки и оплаты выполненных работ в Минкультуры. В результате их действий государство понесло ущерб на сумму более 19 млн рублей.

В 2018 году Следственный комитет России начал расследование дела. В сентябре 2019 года Волков был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. Суд в Москве постановил о его заочном аресте. В январе 2020 года россиянин был объявлен в международный розыск, после чего полиция Камбоджи задержала его. Его депортировали в РФ в сопровождении сотрудников российского отделения Интерпола.

Ранее московский суд вынес приговор сестре реставратора за хищения при реконструкции башен Кремля.