Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Das Handelsblatt заявила, что пока нет доказательств того, что крушение грузового самолета компании DHL в Литве было диверсией.

Министр добавила, что немецкие власти отправили в Вильнюс экспертов, чтобы они расследовали именно эту версию.

25 ноября самолет Boeing 737-400, перевозивший посылки DHL, не долетел чуть более 1,5 км до взлетно-посадочной полосы и рухнул рядом с жилым домом в Вильнюсе. По информации SHOT, борт шел на посадку на слишком высокой скорости. Согласно одной из версий, пилоту стало плохо, поэтому он не смог снизить скорость. При этом власти Литвы не исключили, что причиной катастрофы мог стать теракт, к которому якобы причастна Россия. В Госдуме обвинили Запад в провокации.

Ранее выяснилось, о чем говорили пилоты перед крушением самолета в Вильнюсе.