Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Германия направила экспертов на место крушения самолета DHL из-за версии о диверсии

Министр Фезер: у ФРГ нет доказательств, что крушение самолета DHL было диверсией

close
Mindaugas Kulbis/AP

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Das Handelsblatt заявила, что пока нет доказательств того, что крушение грузового самолета компании DHL в Литве было диверсией.

Министр добавила, что немецкие власти отправили в Вильнюс экспертов, чтобы они расследовали именно эту версию.

25 ноября самолет Boeing 737-400, перевозивший посылки DHL, не долетел чуть более 1,5 км до взлетно-посадочной полосы и рухнул рядом с жилым домом в Вильнюсе. По информации SHOT, борт шел на посадку на слишком высокой скорости. Согласно одной из версий, пилоту стало плохо, поэтому он не смог снизить скорость. При этом власти Литвы не исключили, что причиной катастрофы мог стать теракт, к которому якобы причастна Россия. В Госдуме обвинили Запад в провокации.

Ранее выяснилось, о чем говорили пилоты перед крушением самолета в Вильнюсе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами