«Первая мысль — началась война». Самолет рухнул рядом с жилым домом в Вильнюсе Delfi: пилоты упавшего в Литве самолета перед крушением спрашивали про посадку

Самолет Boeing 737-400, перевозивший посылки DHL, не долетел чуть более 1,5 км до взлетно-посадочной полосы и рухнул рядом с жилым домом в Вильнюсе. По информации SHOT, борт шел на посадку на слишком высокой скорости. По одной из версий, пилоту стало плохо, поэтому он не смог снизить скорость. При этом власти Литвы не исключили, что причиной катастрофы мог стать теракт, к которому якобы причастна Россия. В Госдуме уже обвинили Запад в провокации.

Грузовой самолет Boeing 737-400 авиакомпании Swiftair, выполнявший рейс в интересах логистической компании DHL, упал во дворе жилого дома в Вильнюсе.

Катастрофа произошла 25 ноября в 05:30 утра по местному времени (06:30 мск). Самолет летел в литовскую столицу из Лейпцига. По информации Associated Press, борт развернулся для захода на посадку, а затем рухнул, не долетев чуть более 1,5 км до взлетно-посадочной полосы.

На борту самолета находились двое пилотов и двое сотрудников DHL. Один из них, гражданин Испании, погиб, а еще трое — граждане Испании, Германии и Литвы — получили ранения.

Во дворе, куда рухнуло воздушное судно, начался сильный пожар. Спасатели эвакуировали из здания 12 человек, никто из них не пострадал.

«Жилая инфраструктура вокруг дома была охвачена огнем, сам дом получил незначительные повреждения, но нам удалось эвакуировать людей», — сообщил начальник пожарно-спасательного управления Ренатас Пожела.

Территорию оцепили спасатели. На месте крушения разбросаны фрагменты самолета, окрашенного в фирменный желтый цвет DHL. Некоторые из обломков, по данным Reuters, попали в дом.

«Я увидела огненный шар. Моя первая мысль — началась мировая [война] и пора хватать документы и бежать куда-нибудь в убежище, в подвал», — рассказала AP жительница квартала.

Это теракт?

Генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас заявил, что среди возможных причин крушения рассматривается теракт . Позже об этом же сообщил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

«Наверное, ее (версию теракта. — «Газета.Ru») никогда нельзя исключать. Это одна из версий, которая должна быть изучена, проверена», — сказал Паулаускас (цитата по Delfi).

Генкомиссар добавил, что среди версий также — техническая или человеческая ошибки.

Яунишкис в свою очередь заявил, что к катастрофе якобы может быть причастна Россия.

«Мы не можем исключать, скажем, случай терроризма. Конечно, ДГБ совместно с Департаментом оперативной службы нас также предупреждали, что такое возможно в будущем, мы видим, что Россия становится более агрессивной», — сказал он, напомнив, что ранее уже поступали предупреждения об угрозе терроризма и диверсий.

По словам Яунишкиса, следствие «будет долгим». «Пока, насколько известно, связываться с кем-то или кидать кому-то атрибуции действительно, наверное, рано», — заключил он.

Литовские правоохранительные органы начали расследование по статье о ненадлежащем обслуживании транспортных средств.

По данным SHOT, пилот Boeing не сбросил скорость при снижении, как того требовала инструкция. Воздушное судно опустилось значительно ниже заданной траектории полета (глиссады), примерно на высоту 200 метров над землей, но его скорость все еще была очень высокой — 277 км/ч. В таких условиях посадка невозможна. Предположительно, пилоту могло стать плохо при заходе на посадку, из-за чего он перестал управлять бортом.

При этом запись разговора пилотов самолета с диспетчерами, распространенная порталом Delfi, свидетельствует, что перед крушением летчики спрашивали о погодных условиях и интересовались, нужно ли переводить самолет в систему ILS (система посадки по приборам. — «Газета.Ru») из-за плохой видимости.

Провокация против России?

Минувшим летом неизвестные отправили через DHL две посылки с зажигательными устройствами. Одна из них загорелась в Лейпциге в Германии перед погрузкой на грузовой самолет, другая — на складе DHL в Бирмингеме в Великобритании. Обе посылки были отправлены из Литвы одному и тому же адресату в Великобритании.

Газета The Wall Street Journal тогда называла эти инциденты частью «российской тайной операции»: якобы российские власти собирались устроить пожары на борту самолетов, летящих в США и Канаду.

20 ноября, за пять дней до крушения самолета в Вильнюсе, британская The Times вновь вспомнила эти случаи, заявив, что Москва якобы может ответить на удары западными дальнобойными ракетами с помощью «посылок DHL, способных взорвать самолет». В России сочли публикацию «неслучайной». Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил РИА Новости, что таким образом на Западе готовили почву для «провокации».

«Недаром ведь со ссылками на анонимные источники британская пресса недавно утверждала, что российские спецслужбы могут готовить акции против Запада при помощи посылок DHL. Явно в тот момент уже готова была провокация с самолетом, который потерпел теперь крушение в Вильнюсе. Выстраивается причинно-следственная связь – они предупредили, и вот, почти немедленно, все и свершилось», — поделился своим мнением Журавлев.