Оголодавший москвич порвал рот шаурмой

В Москве голодный молодой человек порвал себе рот шаурмой. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел вечером в пятницу, 29 ноября, когда 23-летний москвич вместе с друзьями зашел перекусить в заведение Савеловского района. Он заказал себе большую шаурму и с нетерпением ждал, пока ее приготовят. Как только это произошло, он попытался съесть все и сразу.

Как отмечает SHOT, вскоре посетителей испугал его крик боли: молодой человек во время еды надорвал себе уголки рта. Он постеснялся обращаться за медицинской помощью, поэтому друзья обработали раны длиной около 2 мм зеленкой, которую одолжили у сотрудников заведения. После этого компания удалилась, забрав недоеденную шаурму с собой.

В прошлом году мужчина из Шотландии порвал горло, пытаясь сдержать чих. По его словам, за рулем автомобиля у него случился приступ чихания. Он зажал нос и рот рукой, чтобы сдержать чих, и сразу почувствовал острую боль в шее. Когда пациент приехал в больницу, его шея распухла до таких размеров, что он уже практически не мог ей двигать. Врачи, осмотрев пострадавшего, отправили его на рентген. После изучения снимка выяснилось, что у шотландца произошел разрыв трахеи.

Ранее россиянин украл из кафе 122 пачки мороженого и четыре картофелины из-за невкусной шаурмы.