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Мужчина порвал горло, пытаясь сдержать чих

People: шотландец сдержал чих и попал в больницу с разрывом трахеи

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BMJ Journals

Мужчина из Шотландии порвал горло, пытаясь сдержать чих, пишет издание People.

Как рассказал мужчина, когда он ехал за рулем автомобиля, у него случился приступ чихания. Пытаясь сдержать чих, он зажал нос и рот рукой и сразу почувствовал острую боль в шее.

Пациент приехал в больницу, когда его шея распухла до таких размеров, что он уже практически не мог ей двигать. Врачи, осмотрев пострадавшего, отправили его на рентген. После изучения снимка выяснилось, что у шотландца произошел разрыв трахеи.

Медики объяснили, что если закрыть нос и рот во время чихания, то давление в верхних дыхательных путях может увеличиться до 20 раз. Это и произошло в ситуации с мужчиной, поэтому он получил такой тип травмы.

Шотландцу не потребовалось хирургическое вмешательство. Ему назначили обезболивающие препараты и отпустили домой, посоветовав избегать тяжелых физических нагрузок в течение двух недель.

Ранее врачи рассказали, что сдерживание чихания может быть опасно для жизни.

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