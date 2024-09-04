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Россиянин украл из кафе 122 пачки мороженого и четыре картофелины из-за невкусной шаурмы

В Белгородской области пьяный мужчина ограбил кафе из-за невкусной шаурмы

В Белгородской области 26-летний мужчина украл из кафе 122 пачки мороженого и четыре картофелины из-за того, что ему не понравилась шаурма. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в рабочем поселке Октябрьский. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения шел мимо кафе, где ранее покупал шаурму, которая ему не понравилась, и решил отомстить владельцу заведения. Он разбил кирпичом стеклянную дверь, проник внутрь и сложил в пакеты 122 пачки мороженого, 22 газированных напитка, нашинкованную капусту, банку сметаны и четыре картофелины. Однако ему не удалось донести похищенное до дома и он бросил продукты на дороге.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, мужчина во всем сознался. Ущерб от его действий оценили в 15 тысяч рублей. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по статье о краже с незаконным проникновением ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее москвич лишился электросамоката, пока ел шаурму.

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