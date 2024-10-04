В Санкт-Петербурге прошла масштабная проверка мигрантов

В Санкт-Петербурге около 150 иностранных граждан доставили в военный комиссариат после масштабного рейда в торговых точках Сенного рынка и Апраксина двора. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что эти иностранные граждане ранее не встали на воинский учет. Документы были проверены у более чем 600 человек. Рейд провели военные следственные органы СК РФ совместно с коллегами из следственного отдела по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, военной полицией, представителем военкома города при силовой поддержке ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

11 сентября военные следователи и полицейские из Екатеринбурга проверили места работы мигрантов в городе. Рейды прошли на рынках и торговых точках в Верх-Исетском районе, специалисты ведомства искали людей, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учет. Всех нарушителей направили в военкоматы. В комиссариатах мужчинам разъяснили порядок работы с министерством обороны.

Ранее в Москве десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат.