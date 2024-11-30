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Российского студента заковали в наручники и доставили в пункт призыва

Студента московского вуза доставили в пункт призыва в наручниках

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В Москве студента заковали в наручники и доставили в пункт призыва на срочную службу. Подробности истории рассказал адвокат Калой Ахильгов в Telegram.

Некоторое время молодой человек по имени Артемий жил за границей, после чего вернулся в Россию. В Москве он поступил в институт. Чуть позже, в августе 2024 года, юноша встал на воинский учет. Однако осенью вуз отказал ему в отсрочке от армии, поскольку молодой человек поступил не сразу после школы, отметил юрист.

Артемий подал иск в суд с целью признать незаконным решение призывной комиссии. Несмотря на это, 29 ноября он был задержан сотрудниками полиции. Причиной стало заявление со стороны военкома, сообщившего, что молодой человек не явился по повестке в военкомат, утверждает адвокат.

Ахильгов опубликовал видео, на котором полицейские силой вытаскивают студента из машины.

Недавно в Санкт-Петербурге около 150 иностранных граждан доставили в военный комиссариат после масштабного рейда в торговых точках Сенного рынка и Апраксина двора.

Ранее полиция сообщила о выдаче десятков повесток в военкомат в Челябинской области.

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