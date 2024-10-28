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В Киеве сожгли два отделения почты из-за повесток

Писатель Кокотюха сообщил о поджоге двух отделений почты в Киеве из-за повесток

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Shutterstock

Два отделения «Укрпочты» были сожжены неизвестными киевлянами из-за того, что с этих двух пунктов приходили повестки украинским мужчинам. Об этом в социальных сетях заявил украинский писатель Андрей Кокотюха.

«Облили мазутом двери и зажгли. На почте мне сказали: это из-за того, что почта носит повестки ТЦК. Я не знаю, как почтальоны об этом узнали. Возможно, было какое-то предупреждение. Возможно, одна из версий. Но пока почта не носила повесток — поджогов действительно не было», — пишет Кокотюха.

Отправка повесток по почте стала недавним нововведением в процессе насильственной мобилизации на Украине.

До этого суд в Харькове приговорил 52-летнего мужчину к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Украинец не признал свою вину. Он сообщил, что работники ТЦК применили к нему силу, а повестку выписали без должной медицинской проверки. Мужчина объяснил, что не смог прийти в военкомат в день явки, так как отправился на работу, чтобы «кормить семью».

Ранее в Киеве задержали троих военкомов, за деньги помогавших уклонистам.

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