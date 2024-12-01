У Софии Ротару отсудили 28 квадратных метров земли на даче в Крыму

Соседка Софии Ротару по даче в Крыму отсудила у народной артистки 28 квадратных метров земли. Эта часть участка создавала преграды для продажи дачи артистки, цена которой составила 65 миллионов рублей, пишет Mash.

Певица пыталась реализовать дом с земельным участком после своего переезда в Италию. Однако помешал кадастр, по которому выяснилось, что за время своего владения Ротару неправомерно использовала часть соседнего участка, что и стало причиной судебного разбирательства, завершившегося лишь в этом году. Ротару передала собственность своему сыну Владимиру Евдокименко, который вновь пытается найти покупателя. Однако сделка идет медленно из-за высокой цены.

Соседи сообщают, что не видели хозяйку на участке уже около десяти лет. При этом сад площадью 15 соток находится в хорошем состоянии, а трехэтажный дом регулярно убирается. Найти этот объект довольно просто, так как роскошная вилла расположена всего в минуте ходьбы от Никитского ботанического сада.

Накануне концертный директор Сергей Лавров усомнился, что московскую квартиру Софии Ротару не покупают из-за ее владелицы.

Ранее стало известно, что Ротару попыталась продать элитную квартиру Николаю Баскову.