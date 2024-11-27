Лавров объяснил, почему квартиру Ротару не покупают: «Старье»

Концертный директор Сергей Лавров усомнился в беседе с NEWS.ru, что московскую квартиру Софии Ротару не покупают из-за ее владелицы.

Лавров считает, что настоящей причиной является устаревший ремонт в квартире, который не изменяли с двухтысячных годов. По мнению продюсера, 65 миллионов рублей – это слишком много для подобной квартиры. Он уверен, что за такие деньги лучше купить жилье в новостройке – с консьержем и огороженной территорией.

«Будет вообще всё новое. А здесь ты должен купить за 60 миллионов старье. И потом еще вложить туда половину этой суммы за ремонт. И кому это надо? Дорого. Да, была бы дешевле, мне кажется, уже купили бы», – отметил концертный директор.

19 ноября София Ротару выставила на продажу свою трехкомнатную квартиру в Москве. Речь идет о недвижимости артистки площадью 122 кв. м на Зоологической улице. Сначала жилье продавалось за 70 миллионов рублей, а затем за 65 миллионов рублей.

Бывший концертный директор певицы Ольга Коняхина сообщила, что эта квартира досталась артистке благодаря бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову – он выделил ей недвижимость на льготных условиях, «почти даром». Коняхина призналась, что не раз приходила к певице в московскую квартиру.

Ранее София Ротару переписала на сына московскую квартиру за 65 млн рублей.