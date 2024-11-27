София Ротару попыталась продать элитную квартиру Николаю Баскову

Музыкальный продюсер Алина Сагина сообщила, что певица София Ротару попыталась продать свою московскую квартиру своему коллеге Николаю Баскову за 60 миллионов рублей. Ее цитирует kp.ru.

По словам Сагиной, перед тем как выставить квартиру на продажу, певица звонила многим коллегам по шоу-бизнесу с предложением приобрести ее. Басков был в числе тех, кто отказался от сделки.

«Кто-то из наших общих знакомых еще пытался торговаться с Ротару. Мол, за 40 миллионов возьмем. Она сказала, что это слишком мало для квартиры звезды», — рассказывает продюсер.

Сагина уверена, что если Ротару не снизит цену, то не сможет продать недвижимость еще долго.

19 ноября София Ротару выставила на продажу свою трехкомнатную квартиру в Москве. Речь идет о недвижимости артистки площадью 122 кв. м на Зоологической улице. Сначала жилье продавалось за 70 миллионов рублей, а затем за 65 миллионов рублей.

Накануне концертный директор Сергей Лавров усомнился, что московскую квартиру Софии Ротару не покупают из-за ее владелицы. Лавров считает, что настоящей причиной является устаревший ремонт в квартире, который не изменяли с двухтысячных годов.

Ранее София Ротару переписала на сына московскую квартиру.