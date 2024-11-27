Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

София Ротару попыталась продать элитную квартиру Николаю Баскову

Продюсер Сагина: Басков отказался покупать квартиру Софии Ротару за 60 млн рублей

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Музыкальный продюсер Алина Сагина сообщила, что певица София Ротару попыталась продать свою московскую квартиру своему коллеге Николаю Баскову за 60 миллионов рублей. Ее цитирует kp.ru.

По словам Сагиной, перед тем как выставить квартиру на продажу, певица звонила многим коллегам по шоу-бизнесу с предложением приобрести ее. Басков был в числе тех, кто отказался от сделки.

«Кто-то из наших общих знакомых еще пытался торговаться с Ротару. Мол, за 40 миллионов возьмем. Она сказала, что это слишком мало для квартиры звезды», — рассказывает продюсер.

Сагина уверена, что если Ротару не снизит цену, то не сможет продать недвижимость еще долго.

19 ноября София Ротару выставила на продажу свою трехкомнатную квартиру в Москве. Речь идет о недвижимости артистки площадью 122 кв. м на Зоологической улице. Сначала жилье продавалось за 70 миллионов рублей, а затем за 65 миллионов рублей.

Накануне концертный директор Сергей Лавров усомнился, что московскую квартиру Софии Ротару не покупают из-за ее владелицы. Лавров считает, что настоящей причиной является устаревший ремонт в квартире, который не изменяли с двухтысячных годов.

Ранее София Ротару переписала на сына московскую квартиру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами