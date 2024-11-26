Читинскую журналистку осудили на четыре года колонии

Журналистку и поэтессу из Читы Нику Новак приговорили к четырем годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Забайкальскому краю.

«Суд вынес приговор жительнице г. Читы за сотрудничество с иностранной организацией. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, Новак сотрудничала с представителем иностранного СМИ и за деньги подготавливала недостоверные материалы, дискредитирующие российскую армию. Журналисту задержали в декабре 2023 года в Москве, позже ее этапировали в Читу.

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