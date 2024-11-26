Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Читинскую журналистку осудили на четыре года колонии

Журналистку из Читы осудили за сотрудничество с иностранной организацией

close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Журналистку и поэтессу из Читы Нику Новак приговорили к четырем годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Забайкальскому краю.

«Суд вынес приговор жительнице г. Читы за сотрудничество с иностранной организацией. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, Новак сотрудничала с представителем иностранного СМИ и за деньги подготавливала недостоверные материалы, дискредитирующие российскую армию. Журналисту задержали в декабре 2023 года в Москве, позже ее этапировали в Читу.

Недавно сообщалось, что в Вологде мужчина был осужден на два года за дискредитацию Вооруженных сил России. Его задержали после того, как он оставил комментарии в социальных сетях, негативно высказавшись о специальной военной операции.

Ранее в Крыму 71-летнего пенсионера задержали за комментарии и лайки в «Одноклассниках».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами