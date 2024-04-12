В России увеличили число уроков истории в школах

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476, в 5-8 классах по 3 часа в неделю, в 9 классе — по 2 часа в неделю», — сказано в документе.

Ранее общее количество часов, отведенных для уроков истории, составляло 340 часов.

В феврале в Минпросвещения России заявили, что увеличение часов истории в школах не приведет к повышению учебной нагрузки детей.

В ведомстве пояснили, что введение дополнительных часов по истории станет возможным за счет сокращения часов по обществознанию.

До этого сообщалось, что в российские школы начали поступать новые учебники истории, в которых содержится обновленная информация о репрессированных народах.

Ранее сообщалось, что в российских школах введут обязательные часы по региональной истории.