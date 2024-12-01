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СК завел дело на мать, снимавшую младенца без верхней одежды в сугробе

В Нижнем Новгороде на мать, оставившую ребенка в снегу, возбудили дело

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Телеграм-канал «СУ СК России по Нижегородской области»

Женщина из Нижнего Новгорода стала фигуранткой уголовного дела после того, как в СМИ появилось видео с ее дочерью, лежащей на снегу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, россиянка вынесла пятимесячную девочку из дома, положила на снег и сняла ролик, чтобы поиздеваться.

«Девочка в настоящее время изъята и помещена в медицинское учреждение», – поделились в ведомстве.

В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

На кадрах, о которых идет речь, женщина не только положила ребенка на снег, но и назвала его «мразью». По данным местных Telegram-каналов, она снимала эти кадры для отца девочки и ее близнеца. Мужчина страдает от наркотической зависимости. Известно, что россиянка хотела отказаться от двойняшек, но не сделала этого.

По словам сестры подозреваемой, женщина раньше так себя не вела. Она занималась детьми, а с помощью видео, предположительно, хотела привлечь внимание их отца.

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