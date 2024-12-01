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«Привлечь внимание отца»: сестра нижегородки, положившей младенца на снег, объяснила ее поступок

Дети нижегородки, положившей дочь на снег, находятся в больнице

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Телеграм-канал «Жесть Нижний Новгород»

Жительница Нижнего Новгорода Анна положила дочь на снег без верхней одежды и кричала на нее, снимая происходящее на видео. Сестра женщины Юлия рассказала «Газете.Ru», что до этого мать так не срывалась на детях и занималась ими. По ее словам, женщина, вероятно, хотела таким образом привлечь внимание отца ребенка.

«Эта ситуация для нас так же является шоком. Ранее за Аней никаких срывов по отношению к детям не было. Как мама она зарекомендовала себя с хорошей стороны. Малышками занималась, посещала врачей. Почему она так себя повела, зачем попыталась это инсценировать? Могу лишь предположить, что это она хотела таким жестоким образом привлечь внимание своего сожителя, отца детей. Это ужасно», — сказала она.

Юлия отметила, что со слов Анны, она не причиняла вред младенцу. Сейчас дети находятся в больнице, с ними все хорошо.

«Дети в больнице, с ними все хорошо. По словам Анны, она лишь положила на снег, сняла видео и сразу унесла в дом. Никаких насильственных действий или физической грубости к ребенку не было применено. На данный момент проводятся следственные действия», — заключила она.

1 декабря Telegram-канал «Жесть Нижний Новгород» опубликовал видеоролик, на котором младенец без верхней одежды лежит на снегу, в то время как мать обзывает его «мразью». По данным канала, она снимала ролик для отца детей, страдающего от наркотической зависимости. Известно, что женщина недавно родила двойняшек от своего сожителя – одна из них попала на видео. Как указано в публикации, изначально россиянка хотела отказаться от девочек, но в результате все же забрала их из роддома. По данным Telegram-канала 112, всего женщина воспитывает четверых детей.

Ранее в Таганроге мать избила младенцев и бросила в алкомаркете.

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