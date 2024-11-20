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В Тюмени после пьяной ссоры у семьи забрали пятерых детей

72.ru: в Тюмени из многодетной семьи изъяли детей после ссоры

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Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

У семьи из Тюмени забрали пятерых детей в возрасте от четырех до 15 лет. Об этом сообщает 72.ru.

Как рассказал журналистам источник, 11-летняя девочка позвонила в полицию и рассказала о том, что отец бьет ее беременную мать. В управлении МВД по региону подтвердили информацию о том, что между пьяными родителями произошел конфликт. Детей забрали из семьи после сообщения.

По словам матери семьи, правоохранители приехали ночью. Помимо них также была, якобы, представительница органов опеки, которая грозилась лишить мать родительских прав и «навести здесь порядки».

Родительница обратилась в ПДН, где ей рассказали о причине.

«Написали: оба родителя были в нетрезвом состоянии, неадекватны», – поделилась россиянка.

Она полагает, что на семью могли пожаловаться соседи. Они нередко выгуливают овчарок в момент, когда на улице находятся дети, поэтому между семьями возник конфликт.

По словам матери, у них благополучная семья, причин забирать пятерых детей не было. Сейчас они просятся назад, самый младший ребенок находится в доме малютки и отказывается есть.

Женщина обратилась в прокуратуру.

Ранее на Сахалине опекун два года истязала 12-летнюю девочку.

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