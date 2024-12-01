Узбекистан и КНР подписали соглашение о безвизовом режиме

Китайская Народная Республика и Узбекистан заключили соглашение о безвизовом режиме для граждан обеих стран. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.

«В рамках реализации договоренностей, достигнутых между главами Узбекистана и Китая, сегодня вместе с моим коллегой мы подписали соглашение, которое позволяет нашим гражданам путешествовать без виз в течение 30 дней», — написал Саидов.

Министр добавил, что этот документ является новым шагом к углублению обменов, стимулированию торговли и укреплению связей между народами наших государств.

Накануне Сельхозпроизводители Казахстана заключили соглашения с десятью китайскими компаниями на $1 миллиард. По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства Казахстана, переговоры прошли в Пекине. Казахстанскую делегацию возглавил глава минсельхоза республики Айдарбек Сапаров. Китайские инвесторы сочли одним из потенциально привлекательных направлений производство органической продукции. Особый интерес рынок КНР представляет для экспорта зерна и муки.

Ранее Таиланд ввел постоянный безвиз для россиян.