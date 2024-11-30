Китайские компании вложат $1 млрд в сельское хозяйство Казахстана

Сельхозпроизводители Казахстана заключили соглашения с десятью китайскими компаниями на $1 миллиард. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

В ведомстве рассказали, что переговоры прошли в Пекине. Казахстанскую делегацию возглавил глава минсельхоза республики Айдарбек Сапаров.

Китайские инвесторы сочли одним из потенциально привлекательных направлений производство органической продукции. Особый интерес рынок КНР представляет для экспорта зерна и муки.

«В прошлом году объем поставок зерна в КНР вырос в 5,5 раз и достиг 1,4 миллиона тонн», — говорится в сообщении.

В минсельхозе обратили внимание, что наибольшая доля казахстанского экспорта продукции АПК в Китай приходится на зерновые и масличные культуры, а также растительные масла.

В начале октября стало известно, что Казахстан планирует существенно увеличить экспорт природного газа в Китай, намереваясь конкурировать с Россией на этом рынке.

Ранее Россия стала одним из лидеров по поставкам пшеницы в Китай.