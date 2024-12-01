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СК завел дело на мать, оставившую ребенка в снегу

В Нижнем Новгороде завели дело на мать, оставившую раздетого младенца на снегу

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Телеграм-канал «Жесть Нижний Новгород»

В отношении женщины, положившей свою новорожденную дочь голой в снег, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном отделении Следственного комитета России.

«Девочка изъята и помещена в медицинское учреждение... Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на жизнь малолетнего)», — говорится в сообщении.

Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

1 декабря telegram-канал «Жесть Нижний Новгород» сообщил, что жительница города сняла видео с дочерью, которая лежит на снегу и плачет. Видео сняла мать девочки для отца ребенка, который, как рассказала сама женщина, страдает от наркотической зависимости.

Позже сестра женщины рассказала «Газете.Ru», что произошедший инцидент стал для нее шоком. По ее словам, обычно родственница так не срывалась на детях и занималась ими.

Ранее четырехлетняя девочка обварилась кипятком из кувшина в Петербурге.

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