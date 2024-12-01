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Россиянка положила дочь на снег, чтобы снять видео для ее партнера-наркомана

112: в Нижнем Новгороде женщина положила младенца на снег ради видео для отца

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Телеграм-канал «Жесть Нижний Новгород»

Жительница Нижнего Новгорода сняла видео с дочерью, которая лежит на снегу и плачет. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Нижний Новгород».

На кадрах, опубликованных в соцсетях, заметно, что на младенце нет верхней одежды. Несмотря на громкий плач, автор видео ему не помогает.

«Что, мразь, никому не нужна», – говорит женщина, снимающая ролик.

По данным источника, соответствующие кадры сняла мать девочки, они предназначались для отца ребенка, который, как рассказала сама женщина, страдает от наркотической зависимости.

Известно, что россиянка недавно родила двойняшек и на видео – одна из них. В роддоме она хотела отказаться от девочек, но в результате все же забрала их. Дети нередко плачут и кричат.

Как сообщает Telegram-канал 112, у матери близнецов всего четверо детей. В переписках со знакомыми она заявляла, что дочери от последнего мужчины ей не нужны, она готова от них отказаться.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета.

Ранее в Кузбассе сбежавшего из дома подростка избивала мать.

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