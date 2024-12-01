Четырехлетняя девочка обварилась кипятком из кувшина в Петербурге

В Пушкинском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, девочка доставлена в больницу с ожогами. Об этом сообщает «78.ru».

Четырехлетняя жительница Пушкина попала в больницу с ожогами. По словам родителей, она потянула на себя кувшин с кипятком.

Пострадавшую госпитализировали, у девочки диагностированы ожоги бедра и руки второй и третьей степени. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кяхтинском районе Бурятии трехлетняя девочка обварилась, опрокинув на себя кастрюлю с горячим супом, ребенок получил ожоги 60% тела. Пострадавшую отвезли в центральную районную больницу, оттуда бригадой центра медицины катастроф перевезли в ДРКБ Улан-Удэ. По данным правоохранителей, семья оценивается как благополучная, на учете не состоит.

Ранее во Владивостоке двухлетняя девочка обварилась кипятком из самогонного аппарата.