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Четырехлетняя девочка обварилась кипятком из кувшина в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге ребенок обварился кипятком, опрокинув на себя кувшин

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Мария Девахина/РИА Новости

В Пушкинском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, девочка доставлена в больницу с ожогами. Об этом сообщает «78.ru».

Четырехлетняя жительница Пушкина попала в больницу с ожогами. По словам родителей, она потянула на себя кувшин с кипятком.

Пострадавшую госпитализировали, у девочки диагностированы ожоги бедра и руки второй и третьей степени. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кяхтинском районе Бурятии трехлетняя девочка обварилась, опрокинув на себя кастрюлю с горячим супом, ребенок получил ожоги 60% тела. Пострадавшую отвезли в центральную районную больницу, оттуда бригадой центра медицины катастроф перевезли в ДРКБ Улан-Удэ. По данным правоохранителей, семья оценивается как благополучная, на учете не состоит.

Ранее во Владивостоке двухлетняя девочка обварилась кипятком из самогонного аппарата.

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