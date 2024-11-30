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В Германии обезвредили авиабомбу США времен войны

В немецком Ганновере обезвредили американскую бомбу времен войны

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Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Американскую бомбу времен Второй мировой войны обнаружили и обезвредили в немецком Ганновере. Об этом сообщает издание Langenhagener-News.

В публикации отметили, что боеприпаса нашли на строительной площадке Ганноверской высшей медицинской школы. На месте происшествия объявили чрезвычайное положение. Тысячи людей оперативно покинули опасную зону. Саперы сняли несколько детонаторов с 250-килограммовой бомбы.

21 ноября в Ленобласти мужчина начал копать на своем участке и обнаружил минометную мину. Инцидент произошел в поселке Мыза Ивановка в Гатчинском районе. Местная жительница рассказала, что ее муж начал копать ямку возле дома на своем участке и наткнулся на ржавый кусок металла, которым оказался боеприпас.

До этого в Москве полицейские уличили местного жителя в незаконном хранении боеприпасов времен ВОВ.

Ранее поисковики нашли два советских самолета времен ВОВ под Новгородом.

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