Опубликованы кадры разгромленного парламента Грузии

Грузинская телекомпания «Имеди» опубликовала кадры разгромленного парламента во время акции протеста в Тбилиси в ночь на воскресенье, 1 декабря.

На кадрах видны выбитые стела, разгромленные кабинеты, разбитые компьютеры. На полу кабинетов лежат камни и булыжники, которыми протестующие выбивали стекла здания.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Полицейские во время акции протеста 30 ноября и 1 декабря задержали в Тбилиси 50 человек, десять из них освободили под подписку. Участников протестной акции задержали по обвинению в неподчинении правоохранительным органам, а также по обвинению в хулиганских действиях.

Ранее в Тбилиси применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.