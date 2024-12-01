Полиция задержала 50 участников акции протеста в Грузии

Полицейские во время акции протеста 30 ноября и 1 декабря задержали в Тбилиси 50 человек, десять из них освободили под подписку. Об этом сообщила телекомпания «Рустави 2» со ссылкой на МВД.

Участников протестной акции задержали по обвинению в неподчинении правоохранительным органам, а также по обвинению в хулиганских действиях.

Официальных данных МВД по поводу новых задержаний пока не было.

До этого сообщалось, что участники оппозиционного митинга, который проходит в столице Грузии — Тбилиси с 30 ноября, после разгона на проспекте Руставели дошли до Тбилисского государственного университета, заняв проезжую часть перед ним.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Европейском союзе до 2028 года.

Ранее на фоне протестов подал в отставку четвертый посол Грузии.