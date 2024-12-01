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В Петербурге открыли дамбу

Дирекция КЗС: в Петербурге открыли дамбу, угроза наводнения миновала

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Телеграм-канал «Официальный канал ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» (дамба)»

В Петербурге открыли дамбу, поскольку угроза наводнения в городе уже миновала. Об этом сообщили в Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.

«Сегодня, 1 декабря 2024 года, в 9:52 по московскому времени затворы водопропускных и судопропускных сооружений переведены в положение «открыто», — говорится в сообщении.

Судоходный канал Кронштадтского корабельного фарватера свободен для движения судов.

О закрытии дамбы в Петербурге сообщили вечером 30 ноября. Затворы КЗС были закрыты из-за объявленного штормового предупреждения на территории Финского залива. Прогнозировалось усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду и увеличение высоты волн до 1,8–2,3 метра.

Подъем уровня воды в Петербурге часто происходит в результате воздействия циклонов, формирующихся на Балтике, которые с западным ветром создают нагонную волну, направляющуюся к устью Невы.

Ранее древнеримская плотина спасла испанский город от наводнения.

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