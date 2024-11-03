Древнеримская плотина спасла испанский город от наводнения

Древнеримская плотина, построенная 2000 лет назад, спасла испанский город Альмонасид-де-ла-Куба в провинции Сарагоса от наводнения. Об этом сообщает El Español.

В статье отмечается, что древняя плотина оказалась эффективнее современных гидротехнических сооружений. Она отвела потоки воды в сторону от города, что позволило ему избежать затопления и разрушений. В итоге Альмонасид-де-ла-Куба не пострадал от наводнения в отличие от других населенных пунктов.

По данным издания, римляне возвели плотину во второй половине I века нашей эры, когда Римской империей правил император Август. Сейчас она является самой высокой из всех сохранившихся древнеримских плотин в мире.

На днях в Испании произошло крупнейшее за последние 30 лет наводнение. Ливни обрушились на автономное сообщество Валенсия и ряд иных территорий. Утром 30 октября газета The Guardian сообщила, что после наводнений в Испании пропали без вести семь человек. Из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено.

Причиной наводнения оказалось глобальное потепление, считает организация World Weather Attribution (WWA). Экстремальные и разрушительные штормы будут появляться в регионе все чаще, прогнозируют эксперты.

Ранее министр транспорта Испании назвал беспрецедентной катастрофой последствия наводнения.