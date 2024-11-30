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В Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

Затворы дамбы в Петербурге закрывают из-за угрозы наводнения

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Антон Ваганов/ТАСС

В Санкт-Петербурге закрываются затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) для предотвращения наводнений из-за повышения уровня воды в устье реки Нева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Дирекции КЗС.

По информации ведомства, в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение с 21:00 до 24:00 по московскому времени. Прогнозируется усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду и увеличение высоты волн до 1,8-2,3 метра.

«В целях предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сегодня, 30 ноября 2024 года, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений», — говорится в официальном сообщении.

Закрытие всех затворов КЗС началось в 20:30 по московскому времени. Кроме того, движение судов по Кронштадтскому фарватеру остановлено по приказу капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

Подъем уровня воды в Петербурге часто происходит в результате воздействия циклонов, формирующихся на Балтике, которые с западным ветром создают нагонную волну, направляющуюся к устью Невы. Наводнение 1924 года заставило власти обратить серьезное внимание на необходимость защиты города от стихии. В 1979 году началось строительство КЗС, завершившееся в 2011 году. Теперь угроза наводнений устраняется путем закрытия его затворов.

До этого затворы дамбы КЗС Санкт-Петербурга закрывали 16 ноября этого года. Тогда было штормовое предупреждение из-за сильного юго-западного и западного ветра с порывами до 25–28 метров в секунду.

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