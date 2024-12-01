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Россиянин из Калининградской области напал на понятых во время обыска

В Калининградской области мужчину задержали за нападение на понятых

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Калининградской области подозревают в нападении на понятых. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел после того, как полицейские прибыли в дом мужчины в поселке Камаричи, который они должны были обыскать на глазах у свидетелей. По версии следствия, после того, как правоохранители представились и рассказали о цели визита, россиянин нанес несколько ударов понятым.

Помимо этого, местный житель оскорблял и угрожал полицейским, пытался повредить подлежащее изъятию имущество.

Россиянина задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность лица, производящего дознание.

«В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательной базы», – поделились в ведомстве.

До этого в Якутии злопамятные преступники решили отомстить понятому. Они проникли в его дом, выгнали всю семью во двор и стали угрожать шпагой.

Ранее адвокат дала рекомендации, как защитить себя при обыске.

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