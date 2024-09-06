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В Якутии злопамятные преступники ворвались в дом к понятому и угрожали шпагой

В Якутии преступников задержали за угрозы понятому шпагой

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Жители Якутии предстанут перед судом после проникновения в дом мужчины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел после того, как двоих мужчин из села Чурапча задержали за потребление гашишного масла в заброшенном доме. Обоих привлекли к административной ответственности.

«К процессуальным действиям в качестве понятых были привлечены жильцы близлежащих домов. После привлечения к ответственности, правонарушители затаили зло на понятых», – поделились в ведомстве.

Недовольные ситуацией мужчины решили напугать одного из понятых. Один россиянин ворвался в жилье многодетного отца, который вместе с членами семьи побежал во двор, чтобы защитить их. На улице их уже ждал второй преступник, оба стали угрожать хозяину помещения шпагой.

«Материалы проверки участковых уполномоченных полиции стали основанием для возбуждения уголовного дела», – сообщается в публикации.

Среди статей – нарушение неприкосновенности жилья. Материалы уже переданы в суд для рассмотрения, заседание пройдет в ближайшие дни.

Ранее в Севастополе ворвавшиеся в дом мужчины изнасиловали женщину на глазах у ребенка.

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